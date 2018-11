Bestuursakkoord Vilvoorde is rond: sp.a, Open Vld, CD&V en Groen vormen meerderheid



20 november 2018

16u21

Bron: Belga 1 In Vilvoorde (Vlaams-Brabant) hebben sp.a, Open Vld, CD&V en Groen een akkoord bereikt om de stad de komende zes jaar te besturen. De deal zal morgen worden toegelicht.

Al in het weekend na de verkiezingen op 14 oktober bereikten de vier partijen een overeenkomst over een bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen bleek dat burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt gunde. De sp.a’er vond de drie nieuw verkozen groene gemeenteraadsleden hiervoor politiek te onervaren.



Nog dezelfde dag haalden Open Vld, Groen en N-VA fel uit naar de ‘woordbreuk en brutaliteit’ van Bonte, waarna de onderhandelingen in de ijskast gingen tot 11 november. Na de herfstvakantie hervatten de vier partijen de onderhandelingen. Nu is er dus een akkoord.