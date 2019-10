Bestuurders van Nethys kondigen hun vertrek aan KVE

06 oktober 2019

18u15

Bron: Belga 0 De leden van de raad van bestuur van Nethys hebben in een mededeling hun ontslag aangekondigd. Ze blijven achter hun beslissing staan voor de verkoop van drie filialen en zeggen niet te willen meewerken aan het ontmantelen van hun strategisch plan dat noodzakelijk is voor de heropstanding van de Luikse regio.

De bestuurders zeggen kennis genomen van de verklaringen dat beslist is om de verkoop van filialen te vernietigen. Dat gaat volgens hen in tegen de belangen van Nethys, de werknemers van de groep, de Luikse regio en de aandeelhouders van de onderneming.

De bestuurders zullen de continuïteit verzekeren tot hun vervanging, stellen ze nog in de mededeling. “Ze bevestigen krachtig dat de beslissingen die ze genomen hebben in het belang van de onderneming wettelijk zijn en in het belang van de aandeelhouders en in de lijn van de dringende vragen die ze gekregen hebben”, verklaren ze nog in de mededeling.

Eerder vandaag gaven PS en Ecolo nog aan dringend af te willen van Nethys-topman Moreau en de bestuurders.

De Franstalige groenen, die deel uitmaken van de Waalse meerderheid, staan immers achter de beslissing van de Waalse regering om de verkoop van de drie filialen van Nethys - Voo, Wim en Elicio - te vernietigen. Volgens Ecolo kan het federaal parket in alle onafhankelijkheid zijn onderzoek voeren.