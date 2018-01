Bestuurders moeten spookrijden op versperde R4 na ongeval

Q-Musicdj Bart-Jan Depraetere moest deze ochtend net als heel wat andere bestuurders spookrijden op de R4 in Gent. Die was in de richting van Merelbeke volledig versperd in Sint-Denijs-Westrem na een ongeval.