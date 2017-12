Bestuurders met vreemd rijgedrag van weg plukken in plaats van grote bobcontroles: “Pak effectiever” ADN

13u48

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws In een groot aantal politiezones wordt minder ingezet op grote, georganiseerde alcoholcontroles op de dagen rond Kerstmis. Wel wordt gekozen voor gerichte controles: mobiele politieploegen trekken de baan op en pikken bestuurders met vreemd rijgedrag uit het verkeer.

VTM Nieuws reed vandaag mee in een anoniem politievoertuig in Roeselare en zag de gerichte controles in de praktijk: snelle of net heel trage chauffeurs en automobilisten die zwalpen over de weg worden aan een blaastest onderworpen.

Grote bobcontroles blijken praktisch gewoon niet mogelijk: op Kerstmis werkt de politie volgens zondagsregime en is er dus minder personeel. Of zo niet veel bestuurders door de mazen van het net glippen? "Het is effectiever dan iedereen te laten blazen", klinkt het. "We stellen vast dat ons percentage bij een vaste controle 10 procent is. Bij een mobiele controle gaat dat naar 75 procent."