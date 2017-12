Bestuurders komen als bij wonder zonder kleerscheuren uit zware klap in Erpe-Mere FEL

20u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 FEL De bestuurders liepen uitsluitend enkele blauwe plekken op. Op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg en de Loskadestraat raakten vrijdagavond omstreeks 20 uur twee wagens zwaar beschadigd. Een vrouw die vanuit de Loskadestraat kwam, werd er op de neus gegrepen door een bestelwagen die richting Vijfhuizen reed.

Beide bestuurders liepen als bij wonder enkel wat blauwe plekken op. De personenwagen raakte wel zwaar beschadigd en er lekte veel olie op de baan. Brandweerpost Lede kwam de smurrie opruimen omdat brandweerpost Aalst en Herzele net opgeroepen waren voor een schoorsteenbrand in de Sint-Pietersstraat in Burst.

