Bestuurders die betrapt worden op gsm-gebruik tijdens controleweek riskeren meteen rijverbod SPS

12 september 2019

10u00

Bron: Belga 0 De lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant gaan volgende week controleren op het gebruik van alcohol, gsm's en tablets achter het stuur. "De bestuurders die volgende week betrapt worden op deze inbreuken, zullen zonder uitzondering gedagvaard worden voor de politierechtbank", kondigt het parket Halle-Vilvoorde aan. "Het openbaar ministerie zal daarbij steeds een rijverbod vorderen.”

In de provincie Vlaams-Brabant vindt volgende week een actieweek plaats tegen ‘killers in het verkeer’. "Alcoholintoxicatie en het gebruik van gsm's en tablets achter het stuur vormen ernstige risico's en veroorzaken niet zelden menselijk leed", aldus het parket. "Verkeersveiligheid wordt door het parket Halle-Vilvoorde meer dan hoog in het vaandel gedragen waardoor wij actief zullen deelnemen aan deze actie.”

De actie kadert in het provinciaal actieplan tegen dronkenschap achter het stuur, waaraan alle lokale en federale politiediensten meewerken.