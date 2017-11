Bestuurder zwaargewond na frontale botsing in Heestert Hans Verbeke

09u23

09u23

Op de Keiberg in de Zwevegemse deelgemeente Heestert is vanmorgen iets voor half zeven een zwaar ongeval gebeurd. Twee wagens botsten er frontaal. Naar verluidt, gebeurde dat toen één van de bestuurders met zijn voertuig wou keren ter hoogte van de inrit naar een landbouwbedrijf. De brandweer had een uur nodig om een geknelde bestuurder te bevrijden uit het wrak. De man raakte zwaargewond, maar bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. Door het ongeval was de Keiberg lange tijd plaatselijk afgesloten.

