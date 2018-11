Bestuurder wordt in de flank gegrepen en komt om bij ongeval in Meulebeke Lieven Samyn

16 november 2018

03u32 0 Op het kruispunt van de Vijfstraat en de Tieltstraat in Meulebeke is iets voor 1 uur afgelopen nacht een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

De man kwam met zijn wagen uit de Vijfstraat en werd in de flank gegrepen door een BMW die in de Tieltstraat van Meulebeke richting Tielt reed. Een wagen op de parking van een restaurant deelde ook in de brokken. De aangereden automobilist werd uit zijn wagen geslingerd en overleed ter plaatse. De andere automobilist liep slechts lichte verwondingen op maar verkeerde in shock.

Een deskundige van het parket onderzocht ter plaatse de precieze omstandigheden van het ongeval. De Tieltstraat bleef enkele uren voor alle verkeer afgesloten.