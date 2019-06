Bestuurder weigert rechtszaal te verlaten na 'belachelijk' vonnis LDO - TVP - LSI - KBD

14 juni 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Deze week in de politierechtbank Een Geraardsbergenaar die met de rechter in discussie ging over zijn ‘belachelijk’ vonnis is ei zo na opgepakt. Niet wegens smaad, wel omdat de dertiger de rechtszaal in Oudenaarde weigerde te verlaten. In Halle ‘vierden’ ze een 'koralen jubileum’: een vaste klant verscheen voor de 35ste (!) keer voor de rechtbank. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Politierechter De Meyer kreeg in Oudenaarde af te rekenen met een koppige bestuurder. Een 37-jarige man uit Geraardsbergen weigerde de rechtszaal te verlaten nadat de politierechter hem een boete van 720 euro had opgelegd.



De man moest zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding in een zone vijftig en het rijden met een ongekeurd voertuig. Hij kreeg van de politierechter de tijd om uit te leggen wat er aan de hand was, maar bij het aanhoren van het vonnis kon hij zich niet beheersen. Hij noemde de uitspraak ‘belachelijk’ en bleef discussiëren met de rechter. Nochtans legde de politierechter een deel van de boete met uitstel op. De man bleef volhouden dat hij het niet breed heeft en dat hij oorspronkelijk een minnelijke schikking had ontvangen, maar dat hij die niet kon betalen. “Dat is de reden waarom ik voor de rechtbank moet verschijnen. Omdat ik niet kan betalen, krijg ik nu een veel duurdere straf.”



Een uitleg waarmee de politierechter het niet eens was. “De reden waarom u hier moet verschijnen, is omdat u overtredingen hebt begaan. U zou beter wat minder snel rijden, dan moet u ook geen boetes betalen”, reageerde de rechter. Hij stuurde de man weg, maar die weigerde. Hij bleef vooraan in de rechtszaal staan, waardoor de procureur niet anders kon dan de politie bellen. Uiteindelijk was een interventie niet nodig en verliet de man zonder veel extra commotie de rechtszaal. (LDO)

Al voor 35ste(!) keer voor rechtbank: “Wat ik ook zeg, het lijkt niet tot hem door te dringen”

De 35ste keer was het intussen al dat een beklaagde voor een rechtbank verscheen. Zijn ‘koralen jubileum’ mocht hij voor de Halse politierechtbank vieren voor het niet inleveren van zijn rijbewijs. Hij kreeg nu een rijverbod van twee jaar. De man diende zowel op 23 juni als op 20 oktober zijn rijbewijs in te leveren, maar deed dit niet. “Mijn cliënt verstaat wel Frans, maar wat ik ook zegt lijkt niet tot hem door te dringen”, sprak de advocate van de man. “Op administratief vlak is het ook rampzalig gesteld. Hij geeft ook aan niet eens te weten waar zijn rijbewijs is. Op dit moment is hij werkloos en zit hij in collectieve schuldbemiddeling.” Door dat laatste kon de rechter onder de minimum boete gaan: ze sprak twee keer een boete van 40 euro uit en een rijverbod van een jaar. (TVP)

Boete na schilderen met twee promille in het bloed

Een man die in juni vorig jaar in Buizingen (Halle) gepakt werd met 2,03 promille in het bloed stond deze week terecht in de Halse politierechtbank. De man voerde schilderwerken uit en dronk verspreid over de volledige dag enkele pintjes. Toen hij werd tegengehouden bij de controle bleek hij iets meer dan twee promille in het bloed te hebben. De rechter gaf hemn een stevige boete en een rijverbod van een maand. (TVP)

Snelheidsduivel vrijgesproken na twijfels over flitstoestel

Twijfels over de correcte opstelling en werking van een flitstoestel langs de Expressweg N32 in het West-Vlaamse Menen hebben op de politierechtbank in Kortrijk tot de vrijspraak van een snelheidsduivel geleid.

LEen 53-jarige automobilist uit Menen moest er zich verantwoorden omdat hij op 22 oktober 2017 141 km/u reed. Op die plaats geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Wat verderop kon F.C. onderschept worden en moest hij al zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Zijn advocaat Tom Vlaeminck betwistte evenwel de correcte werking van het Gatso-flitstoestel en de correcte opstelling van de anonieme wagen. “In een straal van enkele meters rond het flitstoestel mogen zich geen metalen voorwerpen bevinden die de stralenbundel weerkaatsen en zo de gemeten snelheid kunnen vervormen”, pleitte hij. “Op de foto staat duidelijk een paaltje.”

De advocaat liet via het openbaar ministerie ook de foto van de overtreding en de plaats van de anonieme wagen opvragen. Op de foto leek het wel alsof de wagen in de andere richting stond opgesteld. Voor de politierechter te veel twijfels waardoor hij F.C. vrij sprak. “We zullen de rechtspraak grondig bestuderen en indien nodig de gepaste maatregelen nemen”, reageert Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Maar onze toestellen zijn steeds gehomologeerd. Bovendien wordt bij de opstelling van de flitstoestellen altijd een procedure doorlopen en enkele tests uitgevoerd, onder meer om te bekijken of er sprake is van metaalreflectie.” Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tegen de vrijspraak. (LSI)

Twee keer geflitst tijdens verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben voor een vijftiger uit Zottegem nog een staartje gekregen in de politierechtbank. De man wilde de stemplicht van zijn moeder vervullen, maar had geen volmacht bij. Toen hij die bij haar wilde ophalen werd hij twee keer geflitst. Op weg naar zijn moeder reed de man 124 waar hij 50 mocht, op de terugweg was zijn snelheid al gezakt naar 93 kilometer per uur.



De man verklaarde dat hij er met zijn hoofd niet goed bij was. Het feit dat hij voor de eerste keer met een volmacht moest stemmen, bracht hem kennelijk van de wijs. Nochtans had hij nog voldoende tijd om de volmacht op te halen en te gaan stemmen. De politierechter legt de man nu een boete van duizend euro en een rijverbod van 53 dagen op. (LDO)

Celstraf met uitstel voor hardleerse bestuurder, die toch rijdt ondanks rijverbod

V.G. heef zich deze week voor politierechter Peter D’hondt moeten verantwoorden nadat hij voor de zoveelste keer achter het stuur was betrapt terwijl hij een verval tot sturen had gekregen bij een vorige veroordeling. De feiten vonden plaats in maart 2018.



De man wist heel goed dat hij niet mocht rijden en besefte dat hij opnieuw een stommiteit had begaan. V.G. moest ergens naartoe, een kilometer ver van waar hij woont. Het was enorm hard aan het regenen, en zijn buren konden hem niet helpen. Daarom nam hij zelf de auto die in de garage stond. De man zelf had al meerdere keren een rijverbod gekregen, maar blijkt de regels duidelijk naast zich neer te leggen.



“Het was bijzonder stom”, aldus de beklaagde. “Ik zal nu nooit meer achter het stuur kruipen.” Zijn advocaat liet ook weten dat er intussen afstand gedaan was van de wagen en deze zich niet meer in het verkeer zou begeven. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar met uitstel, een geldboete van 4.000 euro, twee jaar rijverbod en moet bovendien alle examens opnieuw afleggen. “Als ik je nu nog terug zie dan steek ik je in de gevangenis”, besloot D’hondt. (KBD)