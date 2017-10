Bestuurder vraagt vrijspraak voor dodelijk ongeval wegens te trage snelheid: celstraf met uitstel en zes maanden rijverbod 13u22

Bron: Belga 0 De Roeck De Antwerpse politierechter heeft Roy F. (23) veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, 1.800 euro boete en zes maanden rijverbod. Hij was op de A12 tegen de auto van een 73-jarige man uit Berendrecht gebotst, met fatale afloop. De twintiger had de vrijspraak gevraagd, omdat het slachtoffer door zijn te trage snelheid onvoorzienbaar zou geweest zijn.

Het ongeval gebeurde op 30 augustus 2015 kort voor 22 uur op de A12 in de richting van Bergen-op-Zoom. De Dacia van het slachtoffer werd ter hoogte van de afrit Stabroek langs achter aangereden door de Mercedes van de beklaagde. Het slachtoffer werd met zijn auto tegen de linkervangrail gekatapulteerd. De zeventiger zat gekneld in zijn wagen en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Uit het onderzoek van de verkeersdeskundige bleek dat het slachtoffer 47 kilometer per uur reed, terwijl de minimumsnelheid op een autosnelweg 70 bedraagt. De achterlichten van de Dacia werkten echter naar behoren en de zichtbaarheid was normaal, ook al brandde de openbare verlichting niet. Roy F. had de Dacia dus moeten opmerken, maar hij was zonder remmen en zonder uitwijkmanoeuvre op het slachtoffer ingereden.

De politierechter oordeelde dat het ongeval te wijten was aan een manifest gebrek aan aandacht van de beklaagde, die bovendien tijdens de behandeling van de zaak zelf had toegegeven dat hij de achterlichten van de Dacia al vanop enige afstand gezien had. De Dacia was dus, ondanks zijn trage snelheid, een voorzienbare hindernis.