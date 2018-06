Bestuurder vluchtmisdrijf Borgerhout geïdentificeerd, maar spoorloos

Patrick lefelon

21 juni 2018

11u02

De Antwerpse politie heeft de chauffeur geïdentificeerd die maandagavond een fietser aanreed, hem naar de kant sleepte en vluchtmisdrijf pleegde. De dader is geen onbekende voor de politie. Hij staat geseind en wordt actief opgespoord.

De fietser, de 38-jarige Stefan Huybrechts uit Deurne, liep een klaplong, een gebroken sleutelbeen en enkele gebroken ribben op. Hij is een maand werkonbekwaam.

De dader reed in een zwarte Mercedes van een huurfirma in Schilde. Politiezone Voorkempen ging bij de firma langs en kwam zo aan de identiteit van de Antwerpse man die de wagen had gehuurd. De auto is maandagavond effectief op het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan en de Singel in Borgerhout geweest, kon de verhuurfirma op basis van het track&trace-systeem vaststellen.

Politiewoordvoerder Willem Migom: "De chauffeur is een man uit Antwerpen die niet op zijn thuisadres was aan te treffen. Hij staat geseind en wordt door onze ploegen opgespoord. Ook de naam van zijn vermoedelijke passagier is gekend, ook hij wordt opgespoord."