Bestuurder vliegt over de kop, maar komt er zonder kleerscheuren vanaf Sander Bral

20u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck Marc De Roeck Een spectaculair verkeersongeval in Hemiksem eiste vanavond gelukkig een niet al te zware tol. Twee bestuurders kruisten elkaar in de Bredestraat en raakten elkaars zijspiegels. Eén van de twee wagens week daardoor uit, botste tegen de stoep en vloog over de kop. De bestuurder kwam vrij met de schrik.

Rond zes uur vanavond kruisten twee automobilisten elkaar in de Bredestraat in Hemiksem in de Antwerpse Rupelzone. “Bij het kruisen kwamen elkaars zijspiegels in contact met elkaar”, klinkt het bij de lokale politiezone Rupel. “Eén van de twee bestuurders schrok daar zo hard van dat hij de controle over zijn stuur verloor. Hij kwam met zijn wagen hard tegen de borduur van het voetpad terecht waardoor de wagen weg gekatapulteerd werd. Hij kwam op zijn dak tot stilstand.”

Als bij wonder raakte de bestuurder die over kop ging niet gewond. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Aangezien de wagen, die in het midden van de rijbaan lag, getakeld moest worden, was de Bredestraat een tijdlang versperd.