Bestuurder van vrachtwagen sterft bij ongeval op E17 in Marke: snelweg versperd, verkeer staat stil

24 april 2018

16u31 12 Op de E17 in Marke is een bestuurder van een vrachtwagen deze namiddag gestorven bij een kop-staartaanrijding. Door het ongeval is de snelweg in de richting van Frankrijk zo goed als volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt om die zone zo veel mogelijk te vermijden.

De truckchauffeur reed omstreeks 15.30 uur in de richting van Frankrijk toen het in Marke, vlak voorbij het Ei in Kortrijk mis ging. De chauffeur knalde achteraan een andere vrachtwagen die vermoedelijk stil stond in een file. De klap moet erg hevig geweest zijn, de chauffeur raakte gekneld tussen zijn stuur en was op slag dood.

Door het ongeval zijn de drie rijstroken volledig versperd. Het verkeer kan enkel gebruik maken van een invoegstrook van de oprit ter hoogte van het Ei van Kortrijk. Het verkeer staat er zo goed als stil.

"Er is nu al vijf kilometer file, goed voor een wachttijd van 45 minuten en dat loopt nog op", aldus Peter Bruyninckx. Het verkeerscentrum raadt iedereen die van Gent naar Kortrijk moet, aan om via Brugge om te rijden. De hinder op de E17 zal nog een hele poos duren door de takelwerken.

Het is al de hele week erg druk op de E17 in de richting van Kortrijk door werken in Frankrijk.