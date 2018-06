Bestuurder valt in slaap, ramt auto en gaat over de kop

Bart Boterman

19 juni 2018

19u38

Bron: eigen berichtgeving

12

In de Eduard Moreauxlaan in de Vuurtorenwijk in Oostende gebeurde rond 16.30 uur een zwaar ongeval. De bestuurder van een Ford Fusion reed richting Bredene maar viel in slaap.