Bestuurder uit Roeselare komt om het leven bij ongeval in Henegouwen TT

02 maart 2019

17u57

Bron: Belga 0 Op de A8 nabij Popuelles in Henegouwen is vanmiddag een bestuurder om het leven gekomen. Volgens een getuige week het voertuig af van zijn rijstrook, raakte de kant van de weg en ging overkop.

De bestuurder, de enige inzittende, was al overleden toen de reddingsdiensten ter plaatse kwamen. Volgens het parket van Doornik zou een malaise aan de basis van het ongeval kunnen liggen.

Het slachtoffer was in 1943 geboren in Poperinge en woonachtig in Roeselare.