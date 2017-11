Bestuurder sterft na zware crash door winterprik Mathias Mariën

00u09 2 Mathias Marien In de Beekstraat in Oedelem, deelgemeente van het West-Vlaamse Beernem , is even na 21 uur een bestuurder om het leven gekomen na een slippartij. De bestuurder verloor op het spekgladde wegdek de controle over het stuur en kwam tegen een boom terecht. Vrijwel meteen vloog de wagen in brand. "Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden", zegt commissaris Rudi Vanlerberghe.

Op het ogenblik van het ongeval trok een fikse hagelbui over de regio in combinatie met smeltende sneeuw. Dat zorgde voor spekgladde wegen. Bij het ongeval raakte één voertuig betrokken. “De wagen slipte en kwam links van de weg tegen een boom terecht”, zegt commissaris Rudi Vanlerberghe. “De auto vatte vrijwel meteen vuur en is helemaal uitgebrand. De bestuurder heeft het niet overleefd.”

Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. “We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw is”, besluit de commissaris. De straat was urenlang afgesloten door het ongeval.

