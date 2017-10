Bestuurder sterft na klap tegen boom in Westrozebeke

Hans Verbeke

06u01

Bron: eigen berichtgeving

0

Hans Verbeke

Langs de Provinciebaan in Westrozebeke is afgelopen nacht rond drie uur een man om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer kwam tegen hoge snelheid uit de richting van het centrum gereden en verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur.