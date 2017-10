Bestuurder stapt zonder kleerscheuren uit verhakkelde auto na vreselijke klap Tim Van Damme

08u10 0 Tim Van Damme

In de Eigenstraat in het Oost-Vlaamse Denderhoutem is deze ochtend een 29-jarige man uit Denderleeuw als bij wonder zonder kleerscheuren uit zijn verhakkelde auto ontsnapt. Rond 6 uur ging het gruwelijk mis in een flauwe bocht richting Expresweg N45. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en vloog uit de bocht tegen een boom en een geparkeerde auto. Door de klap belandde de BMW van het slachtoffer op zijn dak en knakte de boom af. De vrijwillige brandweer van Erembodegem kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.