Bestuurder rijdt voetganger aan in Wieze en vlucht: slachtoffer overleden Koen Baten

08u17 131 Koen Baten

Op de Kruisabeel in Wieze (Lebbeke) is gisteravond laat een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een jongeman was er aan het wandelen op de weg toen een bestuurder hem aanreed. De voetganger liep hierbij zware verwondingen op aan het hoofd waardoor hij ter plaatse overleed. De bestuurder stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. Er bleven geen brokstukken achter op de plaats van het ongeval.



De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de plaats van het ongeval werd afgesloten voor alle verkeer. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.