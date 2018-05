Bestuurder rijdt tegen stilstaande tractor en overleeft ongeval niet

10 mei 2018

Bij een verkeersongeval afgelopen nacht in de omgeving van Lessen, in Henegouwen, is één inzittende van een personenwagen om het leven gekomen. De auto botste om nog onbekende redenen tegen een stilstaande tractor. Een tweede inzittende raakte gewond en is opgenomen in het ziekenhuis.