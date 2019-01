Bestuurder rijdt met auto in Samber en sterft HA

13 januari 2019

13u18

Bron: Belga 0 Een man is gisteren omgekomen nadat hij in Salzinnes (Namen) met zijn auto in de Samber was terechtgekomen. Dat meldt het parket van Namen.

De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt onderzocht. Een getuige hoorde hoe een auto versnelde, gevolgd door het geluid van een doffe plof. Hij zag hoe de auto in het water verzeild was. Het stoffelijk overschot van de man zal vandaag door de wetsdokter worden onderzocht om de omstandigheden van het overlijden te achterhalen. Een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.