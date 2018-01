Bestuurder rijdt in op wielerploeg en pleegt vluchtmisdrijf: één renster gewond Kristien Bollen

20 januari 2018

14u27 488 In Bekkevoort is een bestuurder vanochtend ingereden op een groep jonge wielrenners en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeval kwamen zes renners ten val, één van hen moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.

De nieuwelingen en junioren van de wielerclub Pie-Optiek Theorie Blokken Cycling Team uit Glabbeek in Vlaams-Brabant waren deze ochtend begonnen aan hun wekelijkse groepstraining door het Hageland. Amper twee kilometer na de start ging het grondig mis. Ter hoogte van een wegversmalling op de Tiensebaan in Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort) reed een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam in op de groep van een 25 à 30 renners, allen tussen de 15 en 17 jaar. Een zestal van hen kwam ten val, ook Britt Verbeek uit Schaffen (Diest). De 16-jarige beloftevolle wielrenster ging over de kop en smakte tegen haar voorligger. Ze voelde meteen hevige pijn.

”Vanaf die eerste seconde wist ik dat het gedaan was. Gelukkig droeg ik net als alle anderen een fietshelm. De pijn in schouder, ribben en buik is niet te harden. Mijn vader die zelf de ploeg volgde, bracht me meteen naar de spoeddienst in Diest. Intussen kreeg ik al wat pijnstillers en gaat het wat, nu is het nog bang afwachten op de volgende scans, blijkbaar is er toch iets mis met de lever. Hopelijk niet al te erg”, glimlacht Britt tussen haar tranen door vanop haar ziekbed. “Ik wil zo snel mogelijk weer op de fiets.”

De wagen die inreed op de fietsers, reed na het incident gewoon door. Volgens getuigen gaat het om een zwarte citroën C3, met wat reclameletters op de achterruit, vermoedelijk ‘OCB’, ook heeft men een gedeelte van de nummerplaat kunnen noteren. “Dat getuigt van weinig respect”, zegt Britt. “Ook al ben je in je recht of kan je er helemaal niets aan doen, stoppen is het minste wat je kan doen. Hopelijk geeft de bestuurder zich alsnog zelf aan.”

Wie meer info heeft over het ongeval mag steeds contact opnemen met de lokale politie van Diest of Bekkevoort.