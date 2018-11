Bestuurder rijdt hond dood en scheurt weg: wie heeft zwarte bestelwagen gezien? kg

07 november 2018

19u10

Bron: Het Nieuwsblad, Facebook 21 Een zwarte bestelwagen reed vanochtend de 33-jarige Dieter Calmeyn en zijn labrador Bina aan terwijl ze de weg overstaken op een zebrapad in Roeselare. Na het ongeluk reed de bestuurder meteen door. Dieter kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar zijn geliefde Bina overleefde het ongeluk niet. De bestuurder van de bestelwagen blijft tot nu toe spoorloos.

Het ongeluk gebeurde iets voor 7 uur ’s morgens, meldt de politie op Facebook. Op dat moment maakte Dieter en zijn hond Mina zoals gewoonlijk een wandelingetje in de buurt. Wanneer het duo de weg overstak, sloeg het noodlot echter toe. Een zwarte bestelwagen kwam uit de bocht gevlogen en reed de twee aan. Zonder te stoppen, scheurde de bestuurder er vervolgens vandoor.

Hond overleden

Ondanks zijn eigen verwondingen, bekommerde Dieter zich eerst om zijn huisdier. De labrador werd naar de kant geslingerd en was er erg aan toe. Voor haar kwam alle hulp te laat. Onderweg naar een dierenarts overleed ze aan haar verwondingen.



Baasje Dieter is er kapot van. “Ze was een enorm goede hond, ik had alles aan haar. Het is alsof ik mijn kindje verlies”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hijzelf liep enkel zware kneuzingen op.

Opsporing

De politie van politiezone RIHO is nog op zoek naar de dader. Er wordt gezocht naar een zwarte bestelwagen, mogelijk type Ford Transit, met een blauw opschrift op de zijkant. Alle tips zijn welkom, schrijft de politie in een Facebook-bericht. Ook Dieter deed al een oproep via sociale media. “Ik moet en zal hem vinden. Ik ben 100 procent zeker dat hij weet dat hij ons heeft aangereden”, klinkt het nog.