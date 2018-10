Bestuurder rijdt bejaard koppel aan en vlucht weg in Blankenberge, twee verdachten gearresteerd Mathias Mariën

10 oktober 2018

16u54

Langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge is deze middag even na 15 uur een bejaard koppel aangereden bij het oversteken. De bestuur schepte de 78-jarige man en 76-jarige vrouw op en reed verder. Vooral de man is er slecht aan toe. Hij vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis. De politie heeft intussen twee verdachten gearresteerd.

De hulpdiensten snelden meteen na het ongeval ter plaatse en dienden de slachtoffers ter plaatse de eerste zorgen toe. Volgens het Brugs parket stak het koppel de A. Ruzettelaan niet over op een zebrapad. In de directe omgeving was er echter geen in de buurt.

De politie heeft twee personen gearresteerd. Ze troffen het zwaar gehavende voertuig aan op een boogscheut van de plaats van de aanrijding. Het is niet duidelijk wie achter het stuur zat en waarom ze vluchtten. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.