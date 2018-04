Bestuurder ramt middeneiland en knalt tegen voorgevel: brandweer moet woning collega stutten KBD

01 april 2018

10u34 0

Het brandweerkorps van Ninove moest deze morgen uitrukken om een woning te stutten van een collega-brandweerman. Iets voor 6 uur 's ochtends reed een dertiger in de Cyriel Prieëlsstraat in Aspelare met zijn Seat Ibiza de woning binnen nadat hij de controle verloor in een scherpe bocht. Kort voor de crash in de woning raakte hij ook al een middeneiland en een paaltje.

De schade aan de woning was bijzonder groot en ze is vermoedelijk onbewoonbaar. Voor de woning werd al een metalen vangrail geplaatst omdat er in het verleden al meermaals ongevallen plaatsvonden. De bestuurder zelf raakte lichtgewond.