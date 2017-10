Bestuurder ramt 9 geparkeerde wagens in Wetteren en gaat er dan vandoor Didier Verbaere

Bron: eigen berichtgeving 501 Didier Verbaere De Brusselsesteeenweg in Wetteren is vannachtl tussen Kwatrecht en de N42 in de richting van Aalst volledig afgesloten geweest na een verkeersongeval waarbij tien voertuigen in de brokken deelden.

De bestuurder van een bestelwagen reed omstreeks 2.15 uur deze nacht in op negen geparkeerde voertuigen. Hij of zij is momenteel spoorloos. Omdat de wagen geladen was met een chemisch ontsmettingsproduct dat in de landbouwsector wordt gebruikt, werd er een veiligheidsperimeter ingesteld.



Omstreeks 5 uur waren alle wrakken getakeld en kon de brandweer het wegdek reinigen. De steenweg ging omstreeks 5.30 uur weer open voor het verkeer. De chauffeur is nog steeds voortvluchtig.

