Bestuurder Porsche zwaargewond bij ongeval aan Naamsepoort in Brussel

HR

29 september 2018

13u28

Bron: Belga

0

De bestuurder van een Porsche is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Naamsepoort in Brussel. Dat meldt de Brusselse lokale politie.