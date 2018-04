Bestuurder overleden na botsing op geparkeerde oplegger in Beervelde Jürgen Eeckhout

10 april 2018

13u29

Bron: Eigen berichtgeving 5 Een bestuurder van een wagen is deze middag rond 12 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Heirweg in Beervelde .

De bestuurder kwam vanuit de richting van Destelbergen en reed over de brug over de E17. Een paar honderd meter verderop botste de wagen op een oplegger die geparkeerd stond in de andere rijrichting. De brandweer probeerde het slachtoffer nog uit de wagen te bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. De wagen zat helemaal onder de oplegger.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De zon hangt laag, maar het is voorlopig niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld. In het verleden zijn er al heel wat voertuigen tegen geparkeerde opleggers gebotst.

De rijbaan is in beide richtingen volledig versperd. Het verkeer moet plaatselijk omrijden via de Groenstraat en de Bulstraat.