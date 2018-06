Bestuurder mist bocht en ramt garage in Denderhoutem KBD

02 juni 2018

12u56 5

Een bestuurder is met zijn Volvo XC60 deze ochtend rond 4 uur een woning binnengereden in de Anderenbroek in Denderhoutem (Haaltert). De man verloor de controle in een scherpe bocht en knalde met zijn wagen tegen de garage. De schade was enorm aan de woning en de brandweer moest ter plaatse komen om de garage te stutten. Ook de aanpalende woning liep lichte schade op. Niemand raakte gewond. De straat was een tijdlang afgesloten.