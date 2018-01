Bestuurder met 3,7 promille loopt twéé keer tegen de lamp sam

22u26

De politie van Mechelen-Willebroek heeft tijdens controles een bestuurder tegengehouden met maar liefst 3,7 promille alcohol in het bloed.

De man kreeg een proces-verbaal met 15 dagen rijverbod en verklaarde dat een familielid hem zou komen oppikken. Hij kroop echter opnieuw achter het stuur, maar kon al snel onderschept worden. Hij had nog altijd 3,5 promille alcohol in zijn bloed, wat hem een tweede pv opleverde.

Een tweede keer vertrekken ging niet: zijn wagen werd getakeld en de man mag het gaan uitleggen bij de politierechter. Hem wacht een flinke kater, want op rijden met een ingetrokken rijbewijs staan zware boetes.

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam de voorbije dagen en nachten in totaal 1.265 ademtests af, waarbij 29 bestuurders tegen de lamp liepen: 21 wegens alcohol in het verkeer, 7 wegens drugs in het verkeer en 1 wegens alcohol én drugs tegelijkertijd. Tien bestuurders zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt, negen mochten zes uur lang niet sturen en tien niet gedurende drie uur.

Illegaal

De politie controleerde ook een bestuurder zonder rijbewijs of identiteitskaart die illegaal in ons land bleek te verblijven. "Hij werd opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel", luidt het. "Betrokkene had tevens een aanzienlijke hoeveelheid cash geld op zak. Aangezien hij de herkomst ervan niet kon verklaren, werd dit geld in beslag genomen."

"Verder was het voertuig dat betrokkene bestuurde, niet op zijn naam ingeschreven. Het werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een wielklem. De eigenaar zal zich nu persoonlijk bij onze diensten moeten aanbieden. Ook ten laste van hem stellen wij een proces-verbaal op wegens het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon, geen houder van enig rijbewijs. "