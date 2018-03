Bestuurder met 2,41 promille in bloed crasht in Eeklo: "Het kon veel erger zijn" DJG

24 maart 2018

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 2 In de Zandstraat in Eeklo is vrijdagnacht rond 1.15 uur een wagen op zijn dak beland na een ongeval. De wagen zou frontaal ingereden zijn op een geparkeerde wagen en nadien op zijn dak beland zijn. De bestuurder van de wagen had liefst 2,41 promille in zijn bloed.

Enkele omwonenden werden afgelopen nacht wakker van de klap, waarna toevallige passanten de 35-jarige bestuurder, een man uit Eeklo, uit zijn voertuig bevrijdden. De man werd lichtgewond naar het AZ Alma in Eeklo gebracht voor verzorging, daar legde hij ook een positieve ademtest af. Hij had 2.41 promille in zijn bloed, wat overeenkomt met een twaalftal pintjes. Zijn rijbewijs werd alvast 15 dagen ingetrokken en zijn auto werd getakeld.

Eén van de omwonenden, Nico, beseft zeer goed dat het veel erger kon. “Voor het zelfde geld was die man een huis binnengereden, of waren er op dat moment andere in de buurt. Ik woon hier met twee kleine kindjes. Het kon veel erger afgelopen zijn. Ze racen hier ook door de straat, een gevaar voor de vele schoolkinderen.”, zegt Nico.