Bestuurder maait twee voetgangers van de weg in Spa en pleegt vluchtmisdrijf HAA

18 oktober 2019

13u01

Bron: Belga 0 De bestuurder die ervan verdacht wordt twee voetgangers te hebben aangereden in Spa en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is opgepakt. Dat meldt de politiezone Fagnes.

De aanrijding gebeurde afgelopen nacht op de route de Barmoral in Spa, in de provincie Luik. Twee jonge Fransen die in de richting van Spa stapten, werden omvergereden door een wagen. De bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. De opgepakte automobilist is een 46-jarige man uit het nabijgelegen Theux.

De twee jonge Franse slachtoffers werden overgebracht naar het Citadelle-ziekenhuis in Luik. Eén van hen verkeert in levensgevaar, aldus nog de politie.