Bestuurder maait fietser (55) van de baan en vlucht weg

09u34

Bron: JEW 0 JEW Een 55-jarige fietser uit Gent is deze morgen rond 7.30 uur levensgevaarlijk gewond geraakt na een zware aanrijding in de Hoogstraat in Gent. Volgens getuigen werd de man frontaal aangereden door een voertuig op het kruispunt met de Holstraat. De bestuurder vluchtte nadien weg en liet het slachtoffer achter.

De hulpdiensten hebben de man erg lang moeten reanimeren. Ze brachten het slachtoffer over naar het Sint-Lucasziekenhuis.

De politie probeert nu de aanrijder op te sporen via camerabeelden en getuigen. Het kruispunt is volledig afgezet in afwachting van de verkeersdeskundige van het parket. De klap moet erg hard geweest zijn wat de plooifiets ligt in verschillende delen over de rijbaan verspreid.