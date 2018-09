Bestuurder kritiek gewond na frontale aanrijding in Perwez nabij Namen AW

03 september 2018

22u58

Bron: Belga 0 Bij een frontale aanrijding vanavond op de N698 in Perwez, in de provincie Namen, raakte een van de bestuurders levensgevaarlijk gewond. Dat is vernomen van de brandweerzone Hemeco.

De aanrijding gebeurde omstreeks 18.15 uur ter hoogte van Perwez. Een bestelwagen met een aanhangwagen, die richting Hoei reed, kwam in botsing met een Opel die in de richting van Ohay reed.

Eén van de voertuigen kwam om nog onbekende redenen op het andere rijvak terecht. De klap was erg krachtig. De voertuigen werden zowat tien meter weggeslingerd. De bestuurder van de Opel, een dertiger, werd met een helikopter in levensgevaar naar een ziekenhuis overgevlogen. De bestuurder van de bestelwagen en zijn passagier zijn naar het ziekenhuis van Hoei gebracht. Het verkeer was twee uren onderbroken.