Bestuurder krijgt boete omdat hij in Brussel geflitst is met... 914 km/u HR

28 september 2018

08u44

Bron: La Meuse 0 Een bestuurder uit Luxemburg heeft een boete gekregen waarop te lezen stond dat hij in Audergem (Brussel) geflitst was met maar liefst 914 km/u. Die werd nog gecorrigeerd naar 859 km/u.

Dat meldt de Waalse krant La Meuse. De man werd begin januari geflitst en geeft toe dat hij een beetje te snel reed. In eerste instantie kreeg hij thuis een boete opgestuurd met de vraag om 96 euro te betalen, wat hij ook deed. Maar even later volgde een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen. Die vermeldde een snelheid van 914 km/uur. Dat zou dus meteen sneller zijn dan een Formule 1 of zelfs een vliegtuig. "Ik reed ongeveer 80 km/u, waar 70 was toegestaan", beweert de bestuurder.

Administratieve fout

Ondertussen is duidelijk dat het om een administratieve fout gaat. Niet de eerste keer trouwens. In mei nog schrok een Waalse dertiger zich een hoedje toen hij een flitsboete in de bus kreeg. Hij bleek toen ook al geflitst met een duizelingwekkende snelheid van 696 km/uur.