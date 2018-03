Bestuurder komt met schrik vrij na bizar ongeval en sleept met vrienden zelf wrak weg Geert Vanhessche

04 maart 2018

16u20

Bron: eigen berichtgeving 41 In de Kooigemstraat in Sint-Denijs, deelgemeente van Zwevegem, gebeurde gisternamiddag een spectaculair ongeval waarbij als bij wonder geen gewonden vielen.

Even voor 16.00 uur reed een personenwagen vanuit Sint-Denijs richting Kooigem. Volgens getuigen gebeurde dit met hoge snelheid. In één van de bochten die de straat rijk is, verloor de chauffeur de controle over het stuur. Hij kwam daarbij aan de overkant van de weg in de gracht terecht en werd daarna gekatapulteerd tegen een elektriciteitspaal. De chauffeur mag van geluk spreken dat hij een goede engelbewaarder heeft. Door de klap tegen de paal werd het dak aan de achterzetel volledig ingedrukt. Niettemin kon de bestuurder, van Roemeense afkomst, ongedeerd het voertuig verlaten.

Bestuurder sleept zelf wrak weg

De chauffeur belde enkele vrienden met de vraag of zij het verhakkelde voertuig zo snel mogelijk konden wegslepen. Omdat zij, net als de chauffeur, in de buurt wonen, waren ze vlug ter plaatse en hingen ze het wrak aan de kabel. Ze sleepten het voertuig weg, maar nog geen kilometer verder kwamen ze de politie tegen die op weg was naar het ongeval. De brandweer werd opgeroepen om de situatie aan de paal te beveiligen terwijl Eandis de nodige herstellingswerken kon uitvoeren.