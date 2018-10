Bestuurder gewond na ongeval op E34

28 oktober 2018

De bestuurder van een personenwagen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E34 tussen Beerse en Lille. Om een nog onduidelijke reden was de bestuurder de controle over het stuur verloren en botste de wagen eerst tegen de vangrails om dan uiteindelijk aan de overkant tussen de bomen te belanden.