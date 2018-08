Bestuurder gewond na ongeval op Antwerpse Ring

Toon Verheijen

07 augustus 2018

08u11

Bron: eigen berichtgeving

De bestuurder van een auto is afgelopen nacht gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpse Ring in de richting van Gent. De wagen reed achteraan in op een bestelwagen die in panne stond. Door het ongeval waren een tijdlang vier rijstroken versperd.