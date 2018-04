Bestuurder geflitst met 208 kilometer per uur in Meise waar 70 mag Redactie

04 april 2018

18u58

Bron: belga 252

Op de Merchtemsesteenweg in Meise, waar niet sneller mag gereden worden dan 70 kilometer per uur, is een wagen geflitst die maar liefst 208 kilometer per uur reed. Dat meldt de lokale politie K-L-M (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise). Andere bestuurders haalden dan weer snelheden van 105, 106, 108, 110 en 114 kilometer per uur.

De verschillende snelheidsduivels werden geflitst bij een snelheidscontrole die dinsdag plaatsvond. De politie controleerde in totaal meer dan 1.300 voertuigen, waarvan er 217, of zo'n 17 procent, zich niet aan de voorgeschreven limiet hielden.