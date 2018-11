Bestuurder filmt hoe andere wagen hem in bocht voorbijraast over pechstrook E40 Siebe De Voogt

05 november 2018

14u51 0

Een bestuurder uit het West-Vlaamse Oostkamp heeft zaterdagnamiddag met z’n dashcam vastgelegd hoe een andere wagen hem ei zo na van de baan reed. Op de beelden is te zien hoe hij op het op- en afrittencomplex E40/E403 in Brugge rijdt. Plots duikt in de bocht van de E40 naar de E403 richting Zeebrugge een grijze Skoda Octavia naast hem op. De bestuurder haalt de Oostkampenaar aan hoge snelheid in over de pechstrook, overschrijdt daarbij enkel witte volle lijnen en voegt daarna in op de E403 zonder z’n richtingsaanwijzers te gebruiken.

“Ik had hem totaal niet zien aankomen”, vertelt de man die de beelden maakte. “Dit had veel slechter kunnen aflopen.” Op de plaats waar het inhaalmanoeuvre gebeurde, is de snelheid beperkt tot 90 km/uur. De bestuurder van de Skoda Octavia reed volgens de getuige duidelijk veel sneller. De federale wegpolitie had nog geen weet van het filmpje en wil het eerst bekijken alvorens commentaar te geven.