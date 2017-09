Bestuurder die voetganger (38) doodreed in Wieze, geeft zich aan bij politie Koen Baten

Bron: Eigen berichtgeving 0 Koen Baten De bestuurder die dinsdagavond de 38-jarige Wim Hemeryckx doodreed, heeft zich aangeboden bij de politie nadat hij op de vlucht sloeg. Het gaat om een man uit Wieze maar meer details zijn nog niet bekend. De man werd niet aangehouden, dat wordt bevestigd door burgemeester François Saeys.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond omstreeks 22.00 uur op de Kruisabeel in Wieze. De man lag al op de grond, toen hij werd overreden door een Renault Scenic. Na het ongeval stopte de auto even, maar na een tiental seconden reed de bestuurder weer verder.



De 38-jarige Wim Hemeryckx liep op dat moment rond op de straat, maar de exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. Verschillende getuigen hebben de man enkele minuten voor het ongeval zien lopen en vertelden dat hij zich erg vreemd gedroeg.



Op straat gaan liggen

"De man was hysterisch aan het roepen en maakte heel wat gebaren en liep ook heel de tijd van links naar rechts", aldus een getuige die het ongeval zag gebeuren vanuit zijn tuin een honderdtal meter verder. Het is niet uitgesloten dat de man onder invloed was van verdovende middelen.



"Na enkele minuten legde de man zich gewoon neer op straat. Op dat moment kwam er een donkere wagen aan die over het slachtoffer heen reed", aldus de getuige. De man liep zware verwondingen op aan zijn hoofd en overleed ter plaatse. "Op het moment dat de man werd aangereden, was er een bijzonder luide knal te horen in de straat."

Repro Geert De Rycke Slachtoffer Wim Hemeryckx.