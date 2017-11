Bestuurder die vader doodreed terwijl hij kind uit wagen haalde, krijgt opschorting HA

13u34 0 Laenen De eigenaar van frituur 'Friet Chinees Zwaantjes' werd voor zijn zaak dodelijk aangereden terwijl hij zijn dochter uit de wagen haalde. Het meisje bleef ongedeerd. De Antwerpse politierechter heeft Jan V.H. (30) uit Wetteren een opschorting gegeven. V.H. had vorig jaar in Hoboken een man aangereden, toen die zijn dochtertje uit de auto wilde halen. Het 33-jarige slachtoffer overleefde de klap niet.

De man baatte frituur 'Friet Chinees Zwaantjes' uit, aan de Antwerpse steenweg in Hoboken. Op 9 september 2016 had hij zich voor de deur van zijn zaak geparkeerd. Toen hij de schuifdeur van zijn wagen opende om zijn dochtertje eruit te halen, werd hij voor de ogen van zijn zwangere echtgenote aangereden. De dertiger raakte zwaargewond, zijn dochter bleef ongedeerd. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Hij laat een echtgenote en drie kinderen achter.

Bestuurder Jan V.H. verklaarde dat hij het slachtoffer niet gezien had. Hij had een knal gehoord en dacht eerst dat hij een spiegel had geraakt. Toen hij een man op de grond zag liggen, verwittigde hij meteen de hulpdiensten. De aangestelde verkeersdeskundige kon niet meteen een aanwijsbare oorzaak vinden voor het ongeval. Wellicht was Jan V.H. in een fractie van onoplettendheid of verstrooidheid even naar rechts uitgeweken en had hij zo het slachtoffer aangereden.

"De beklaagde heeft meteen hulp geboden en was niet onder invloed van drank of drugs. Hij beschikt over een blanco strafblad en is sociaal geëngageerd. Gelet op dit alles komt een opschorting voor een termijn van drie jaar gepast voor", oordeelt de rechter. Jan V.H. had tijdens de behandeling van de zaak verklaard, dat hij het nog altijd moeilijk heeft met het ongeval. Hij had toen ook zijn verontschuldigingen aan de echtgenote van het slachtoffer aangeboden.