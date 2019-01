Bestuurder die chiroleidster Julie (22) doodreed onder invloed van alcohol en drugs moet cel niet in kg

08 januari 2019

09u51

Bron: Belga 0 De autobestuurder die in september 2017 de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens doodreed in het Oost-Vlaamse Evergem, is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vandaag beslist, nadat de Gentse politierechtbank eerder vier jaar effectief had opgelegd. De rechtbank legde de verantwoordelijkheid voor het ongeval volledig bij de bestuurder.

In de nacht van 9 op 10 september was de 22-jarige Julie Roelens samen met een vriend op weg naar huis. Ze wandelde met haar fiets aan de hand in de Vaartstraat West in Evergem. Daar werd ze rond half vier aangereden door David D. (39). Hij reed na het ongeval door zonder het slachtoffer te helpen, maar werd later door de politie opgepakt. Julie stierf ter plaatse.



Uit onderzoek zou later blijken dat David D. 2,14 promille alcohol in het bloed had en verkeerde onder invloed van cocaïne en amfetamine.

Beroep

De politierechtbank legde hem 30 maanden jaar cel op voor onopzettelijke doding en 18 maanden cel voor vluchtmisdrijf. Van de politierechter kreeg hij ook een rijverbod van acht jaar en een boete van 8.000 euro. Hij werd lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard om een motorvoertuig te besturen en moest de theoretische, praktische, medische en psychologische proeven opnieuw afleggen als hij opnieuw wou rijden.



De beklaagde ging echter in beroep, waardoor de correctionele rechtbank zich over de zaak moest uitspreken. Die bevestigt de eerste straf, maar de vier jaar cel werden met uitstel toegekend.

Geen gedeelde verantwoordelijkheid

De verdediging had in eerste aanleg de vrijspraak gevraagd omdat de aanrijding onvermijdbaar zou geweest zijn, omdat het meisje volgens de bestuurder naast haar fiets op de rijbaan of op het fietspad liep. De nieuwe advocaat van de man deed afstand van die stelling en pleitte voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Volgens de verdediging brandde de fietsverlichting niet, waardoor de bestuurder niet genoeg tijd had om te reageren. Volgens de advocaat van de familie van het slachtoffer zijn er geen aanwijzingen dat ze op de rijbaan liep.



De correctionele rechtbank legde de verantwoordelijkheid voor het ongeval volledig bij de bestuurder. “De volledige aansprakelijkheid voor het ongeval ligt volgens de rechtbank bij mijn cliënt. De straf werd echter met uitstel uitgesproken, uitgezonderd de voorhechtenis die hij al onderging”, zegt zijn advocaat Filip van Hende.

Tevreden

De familie van Roelens reageert tevreden op het vonnis. “Eerst werd geprobeerd Julie de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval te geven, en daarna haar medeverantwoordelijk te maken. Daar konden we absoluut niet mee leven. We zijn tevreden dat de (correctionele, nvdr.) rechtbank de stelling van de politierechtbank heeft gevolgd”, zegt de vader van het slachtoffer.