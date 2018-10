Bestuurder crasht tegen oplegger in Grobbendonk, maar ontsnapt wonderwel zonder zware verwondingen

Toon Verheijen

28 oktober 2018

08u32

Bron: eigen berichtgeving

6

De bestuurder van een personenwagen is vanochtend ongedeerd uit een zware crash gekomen. De bestuurder reed op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk rond 5 uur achteraan in op een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen. De man heeft enorm veel geluk gehad en had nauwelijks enige verwondingen.