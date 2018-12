Bestuurder bedreigt actievoerders met wapen Redactie

14 december 2018

15u16

Bron: VTM Nieuws 0 Aan de Meulestedebrug, bij de Gentse haven, heeft een chauffeur die een blokkade omverreed, de stakende arbeiders bedreigd met een wapen.

Dat gebeurde deze voormiddag bij één van de acties van de vakbonden. De politie kon de bestuurder even verderop tegenhouden. De chauffeur had meerdere wapens op zak. Of die al dan niet echt waren, is nog onduidelijk. Het parket is een onderzoek gestart.

