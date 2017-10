Bestuurder (85) belandt met auto bovenop geparkeerde wagen Kristof Pieters

12u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kristof Pieters In Eksaarde Dorp (Lokeren) is vanmorgen een bizar verkeersongeval gebeurd.

Een 85-jarige man verloor de controle over het stuur en reed achteraan in op een geparkeerde wagen. Zijn eigen voertuig wipte hierdoor omhoog en belandde bovenop de geparkeerde auto. De chauffeur kon op eigen kracht de wagen verlaten. Hij bleef ongedeerd maar was wel in shock en werd daarom voor controle even overgebracht naar het ziekenhuis.

