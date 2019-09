Bestuurder (57) straft zichzelf voor dronken botsing na cafébezoek: "Voortaan met de fiets naar het werk, 27 kilometer ver" VHS - LSI - TVDZ - HAA

20 september 2019

12u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Sinds hij vorig jaar dronken tegen een duiker botste, neemt een 57-jarige man uit Hooglede de fiets naar het werk. “Ik besef dat ik verkeerd was”, sprak hij tegen de politierechter, maar die legde hem toch een behoorlijk zware straf op. Een roekeloze bestuurder is naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijtgespeeld. De man scheurde in Sint-Katelijne-Waver met hoge snelheid door het rood én bleek onder invloed van een drugscocktail. En twee collega’s raakten na een lange werkdag betrokken bij een ongeval in de buurt van Gits. De bestuurster had te veel gedronken en viel in slaap achter het stuur. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Dronken koerier mag twee maanden niet rijden

Een alcoholslot kreeg hij niet opgelegd, maar koerier Kevin V. mag van de politierechter wel twee maanden niet met de auto rijden. De man werd tijdens een controle in Harelbeke betrapt met meer dan 2 promille alcohol in het bloed.

Kevin V. werd op een maandagmorgen door de politie in Harelbeke aan de kant gezet. Zijn voertuig, een lichte vracht, werd gecontroleerd, maar ook de man zelf ontsnapte niet aan de aandacht van de agenten. Die zagen en roken dat hij gedronken had. Een ademanalyse leerde dat de man meer dan 2 promille alcohol in het bloed had. Kevin V. mocht dan ook niet verder rijden en moest z’n rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van vijftien dagen. Die stevige streep door zijn rekening kreeg nu nog een staartje op de politierechtbank. Naast het rijverbod (waarvan 15 dagen met uitstel werd uitgesproken) moet de man ook een boete betalen van 1.200 euro.

Jaar rijverbod voor motorrijder met 3 (!) promille

Een 62-jarige motorrijder is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van één jaar en een boete van 4.800 euro. Op 18 mei 2018 knalde Jacques V. met bijna 3 promille alcohol in het bloed in Deerlijk op een tegenligger. “Een krankzinnig hoog gehalte op een motor”, vond de openbare aanklager.

Na een noodoproep van zijn bejaarde ouders sprong Jacques V. toch op zijn motor om hen te helpen, hoewel hij wist dat hij te veel had gedronken. Het bekwam hem slecht, want in de Desselgemknokstraat in Deerlijk kwam hij tegen een tegenligger terecht. Hij bleek bovendien niet het juiste rijbewijs voor de motor te hebben.

De zestiger liep de voorbije jaren al zes eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. Zijn advocaat gaf toe dat hij vroeger met een drankprobleem kampte na een faillissement en een echtscheiding. Maar in 2008 zocht hij daarvoor hulp in een ontwenningskliniek in Groot-Brittannië. “Nu is hij maar een gelegenheidsdrinker meer”, aldus zijn advocaat. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal V. opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven.

Na ongeval onder invloed: altijd met fiets naar werk, 27 kilometer ver

Een 57-jarige man uit Hooglede heeft in de politierechtbank 45 dagen rijverbod en een fikse boete gekregen voor een ongeval onder invloed vorig jaar. “Maar ik besef dat ik verkeerd was en ga sindsdien altijd met de fiets naar het werk, 27 kilometer ver”, zegt de man.

De Hoogledenaar was na een cafébezoek bijna thuis toen hij op 28 november 2018 in de Kandelaarstraat met zijn auto van de weg raakte en in een gracht belandde. De wagen belandde tegen een duiker en was rijp voor de schroothoop. De 57-jarige bestuurder liep enkele gekneusde ribben op en moest naar het ziekenhuis. “Mijn cliënt had 2 promille alcohol in het bloed en beseft dat hij die avond zwaar in de fout is gegaan”, zegt zijn advocaat. “Hij rijdt sporadisch nog eens met de wagen van zijn echtgenote, maar na het ongeval heeft hij besloten geen nieuwe auto meer te kopen. Beschouw het als een soort van straf die hij zichzelf oplegt voor wat er is gebeurd.”

De Hoogledenaar, die in het Kortrijkse werkt, rijdt sinds het ongeval met de fiets naar zijn werk, elke dag 27 kilometer heen en evenveel terug. De politierechter kon dat appreciëren, maar was toch verplicht de man behoorlijk te straffen omdat hij negentien jaar geleden al eens voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. De Hoogledenaar kreeg een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.200 euro. De rechter legde hem echter geen alcoholslot op.

Verjaardagspinten komen bestuurder duur te staan

Michiel V. (28) uit Waregem zal niet snel zijn verjaardag in 2018 vergeten. Na enkele pinten, samen met vrienden in het jeugdhuis, reed hij ’s avonds naar huis. In de verboden rijrichting weliswaar én voor de ogen van de politie. Het levert hem drie maanden rijverbod op en een fikse boete van 1.600 euro.

V. zat op het beklaagdenbankje in de politierechtbank voor twee verschillende dossiers van intoxicatie. Maar in één zaak kreeg hij de vrijspraak. In het andere dossier was geen twijfel mogelijk en volgde wél een veroordeling.

“Mijn cliënt was op een avond in de week gaan voetballen”, stak zijn advocaat van wal. “Uitzonderlijk was hij met de wagen gekomen. Zijn plan om na de training onmiddellijk weer naar huis te rijden, liet hij varen toen enkele van zijn vrienden er op aandrongen om samen in het jeugdhuis een glas te gaan drinken. De volgende dag was hij immers jarig. In het jeugdhuis dronk hij twee pinten en één zwaar bier. Bij z’n vertrek naar huis reed hij echter in de verboden rijrichting. Een politiepatrouille was daar getuige van en zette hem aan de kant.” Als V. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst z’n theoretisch en praktisch rijexamen overdoen. Hij moet ook medische en psychologische proeven doorstaan.

Collega’s veroordeeld voor crash onder invloed

Twee collega’s van een bistro in Gits zijn door de politierechter veroordeeld omdat ze onder invloed van alcohol gebotst waren. Ze kregen elk een rijverbod van zestien dagen en een boete van 800 euro.

L. (22) en C. (28), beiden uit Roeselare, genoten op 14 augustus van een glas na een lange dag in de bistro, waar zij als opdienster aan de slag is en hij in de keuken staat. Kort nadat ze naar huis vertrokken waren, viel L. in slaap achter het stuur. Haar wagen week af van de rijweg, botste tegen een vrachtwagen en tolde in het rond. C., die achter haar reed, kon een aanrijding niet vermijden. Tijdens de ademtest liet L., een beginnend bestuurster, net geen twee promille alcohol optekenen. Bij C. was dat iets meer dan één promille. De vrouw moet haar praktisch rijexamen weer afleggen, wil ze haar rijbewijs terug.

Roekeloze chauffeur zonder rijbewijs én onder invloed achter stuur

Een roekeloze bestuurder is naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijtgespeeld. Het waren enkele chauffeurs op de Mechels Gewestweg R6 die aan de alarmbel trokken. “We ontvingen ‘s nachts verschillende meldingen van een roekeloze en gevaarlijke chauffeur”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie kreeg hem uiteindelijk in het vizier op IJzerenveld. Ter hoogte van Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver reed hij met een veel te hoge snelheid.

Op die plek staat een zogeheten ‘rode rem’. Indien chauffeurs er sneller rijden dan de maximum toegelaten snelheid, springt het verkeerslicht er op rood. “Maar deze chauffeur reed zelfs zonder te remmen door het rode verkeerslicht”, gaat Van de Sande verder.

Uiteindelijk kon de politie hem aan de kant zetten op de R6. Dit nadat hij eerst nog een verkeersongeval veroorzaakte op het rondpunt van de Berlaarbaan met de R6 in Sint-Katelijne-Waver. Bij de controle bleek dat de man geen rijbewijs op zak had. “Dat had hij blijkbaar al moeten inleveren na een controle door de collega’s van politiezone Hekla”, klinkt het nog. “De man werd opnieuw onderworpen aan speekseltest en bleek onder invloed te zijn van drugs. Zo testte hij positief op het gebruik van cannabis, cocaïne en amfetamines.”

Aangezien het rijbewijs van de chauffeur al was ingetrokken, besloot de politie om het voertuig in beslag te nemen. De wagen werd getakeld en zal nu vijftien dagen ingetrokken blijven. De chauffeur mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank. Daar riskeert hij een bijkomend rijverbod alsook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

Vrouw (54) krijgt boete, rijverbod en alcoholslot na halloweenfeestje

Een 54-jarige automobiliste uit het Waalse Flobecq moet haar auto twee maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 11 november 2018 kon Beatrice B. in Avelgem door de politie tegengehouden worden omdat ze traag reed en over de weg zwalpte. Ze bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Na een halloweenfeestje bij vrienden waar ik 6 of 7 Leffes dronk”, verklaarde ze. Het was niet voor het eerst, want ook eind 2015 was ze na een kerstmarkt al eens tegen de lamp gelopen. De politierechter legde haar naast het rijverbod ook een boete van 1.200 euro en de verplichting om een jaar lang met een alcoholslot in de wagen te rijden. Vooraleer ze haar rijbewijs kan terugkrijgen, zal ze ook nog moeten slagen voor haar praktisch en theoretisch rijexamen, medische en psychologische proeven.