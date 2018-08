Bestuurder (46) overleden na klap tegen brugpijler in Loppem SDVO

20 augustus 2018

Bij een zwaar verkeersongeval in Loppem is deze ochtend een 46-jarige man uit Oostkamp om het leven gekomen. J.D. reed omstreeks 6.30 uur met zijn Mini Cooper langs de Steenbrugsestraat, toen hij ter hoogte van het doolhof de controle over z'n stuur verloor. De man knalde met hoge snelheid met z'n Mini op een brugpijler. Voor de veertiger kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. Het parket stelde geen deskundige aan omdat er geen derden bij het ongeval betrokken waren.