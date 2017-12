Bestuurder (25) sterft na aanrijding op pechstrook E19 Sander Bral

19u53

Bron: Eigen berichtgeving 409 Marc De Roeck De E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord was vanavond het decor van een bijzonder tragisch ongeval. Een man van 25 jaar met autopech parkeerde zijn wagen op de pechstrook richting Gent. Toen hij uit zijn wagen stapte, werd hij echter aangereden door een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat. Hij overleefde de klap niet.

Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse om het incident te onderzoeken. De rechterrijstrook richting Gent is versperd in Merksem. Het is aanschuiven vanaf Brasschaat tot na het ongeval in Merksem.

Marc De Roeck

Marc De Roeck

Marc De Roeck

Marc De Roeck