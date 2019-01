Bestuurder (25) rijdt zijn twee inzittenden (18 en 20) dood en vlucht met gestopte wagen: zijn rijbewijs werd uur eerder ingetrokken na positieve alcoholcontrole Ook vier gewonden in aangereden auto mvdb

Bron: La Libre - RTL-TVI - 7s7 0 Een dodelijke aanrijding in het Henegouwse Aiseau-Presles heeft in de nacht van oud op nieuw het leven gekost aan twee jongemannen. De bestuurder (25) van een BMW die het ongeval veroorzaakte raakte zwaargewond, maar vluchtte na het ongeval met een van de gestopte wagens. Hij had een uur eerder op de avond positief geblazen en moest toen zijn rijbewijs inleveren. Een volwassene en drie kinderen in de aangereden Citroën liepen lichtere verwondingen op.

Het ongeval gebeurde maandagavond net voor middernacht in de rue de Presles in Aiseau. Een BMW kruiste aan hoge snelheid een konvooi van drie tegenliggers, allen familieleden. De twee voorste voertuigen konden uitwijken, in tegenstelling tot de derde auto, een Citroën C5. De hevige klap die volgde, kostte het leven aan de twee jongemannen in de BMW. Het gaat om inzittenden Nicolas Pierre (18) en Athoni Fery (20) uit de omgeving van Châtelet nabij Charleroi. De 25-jarige bestuurder raakte zwaargewond, maar bekommerde zich klaarblijkelijk niet om zijn doodgereden vrienden.



Hij vluchtte het wrak uit en liep naar een van de twee niet-aangereden wagens. De inzittenden waren meteen gestopt en verleenden de eerste hulp aan hun gewonde familieleden in de Citroën. Van die situatie maakte de doodrijder gebruik om de Mercedes te stelen en door te rijden. Hij belandde met de wagen enkele meter verder in een gracht. De gewonde twintiger werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij van zijn vrijheid werd beroofd.

Een uur voor het ongeval was de twintiger met zijn BMW al tegengehouden voor een alcoholcontrole in Châtelet. De man blies 0,74 promille alcohol en moest zijn voertuig aan de kant laten staan. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Na het afhandelen hiervan op het politiekantoor, negeerde hij het rijverbod en liep gewoon naar zijn BMW terug. Zijn autosleutel werd niet in beslag genomen.



De twintiger was in het gezelschap van een nuchtere inzittende. De politie ging ervan uit dat hij het stuur zou overnemen. Niet lang daarna greep het tragische ongeval plaats. Bij de familieleden van de inzittenden van de Citroën zorgt dit voor veel frustratie, dat is te zien op een reportage van RTL-TVi. De 25-jarige is onder aanhoudingsmandaat geplaatst en wordt verder in het ziekenhuis verzorgd.